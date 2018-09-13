В Берлине почтили память архиепископа Феофана (Галинского) в годовщину со дня его смерти

В годовщину со дня кончины архиепископа Феофана (Галинского), 11 сентября, в Берлине совершены Божественная литургия и панихида по усопшему архипастырю.

Литургию в Воскресенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новгородский и Старорусский Лев. На заупокойной ектении были вознесены молитвы об упокоении души приснопамятного Преосвященного архиепископа Феофана, сообщает сайт Берлинско-Германской епархии РПЦ.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Борис Устименко, настоятель прихода Всех святых г. Магдебурга, благочинный Северного округа.

После богослужения духовенство и прихожане храмов Берлина, гости из Германии и других стран собрались на русском православном кладбище в Тегеле. У могилы покойного архипастыря митрополит Лев в сослужении архиереев и духовенства совершил панихиду и освятил коливо.

По окончании заупокойного богослужения митрополит Лев обратился к собравшимся с кратким словом, в котором поблагодарил всех за молитвы и память о покойном владыке Феофане.

Далее на территории прихода святых равноапостольных Константина и Елены состоялась поминальная трапеза. Участники трапезы, многие из которых близко знали архиепископа Феофана, поделились воспоминаниями о почившем.