В селе под Нежином состоялся молебен перед началом возрождения разрушенной колокольни (видео)

В день Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 11 сентября, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент совершил молебен перед началом возрождения колокольни храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Липовый Рог Нежинского района на Черниговщине.

После завершения молебна Архипастырь благословил начало строительства и собственноручно положил первый кирпич в основание колокольни. Об этом сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.