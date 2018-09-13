В селе под Нежином состоялся молебен перед началом возрождения разрушенной колокольни (видео)
01:27, 13 сентября 2018Православие
1134 0
В селе под Нежином состоялся молебен перед началом возрождения разрушенной колокольни / orthodox.cn.ua
В день Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 11 сентября, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент совершил молебен перед началом возрождения колокольни храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Липовый Рог Нежинского района на Черниговщине.
После завершения молебна Архипастырь благословил начало строительства и собственноручно положил первый кирпич в основание колокольни. Об этом сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter