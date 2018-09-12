В среду, 12 сентября, в столице Белоруссии отметили 120-летие со дня освящения храма-памятника в честь Александра Невского

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор принял участие в торжествах по случаю 120-летия со дня освящения храма-памятника в честь святого благоверного князя Александра Невского на Военном кладбище в Минске. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Павел. На богослужении присутствовали мэр Минска и представители государственной власти.

По окончании богослужения представитель Украинской Православной Церкви передал митрополиту Минскому и Заславскому Павлу братские поздравления и пожелания благополучия от имени Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В своем слове владыка Виктор, в частности, отметил: «Пользуясь случаем, хочу попросить молитв Вашего Высокопреосвященства, дорогих владык и всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, за многострадальную Украинскую Православную Церковь. Сегодня наша Церковь переживает одно из самых тяжелых времен со дня провозглашения независимости Украины. Единую каноническую Православную Церковь Украины пытаются дискредитировать всеми надуманными способами, забывая о том, что Церковь нельзя подогнать под политические лекала, потому, что Ею руководит не человек, а Сам Великий Бог, который основал Ее на земле».

В ответ митрополит Минский и Заславский Павел сказал: «Мы должны особенно вознести свои молитвы за Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, наших братьев и сестер в Украине. Вы сегодня на передовой! Пусть Господь молитвами всех святых охраняет всех вас!» По случаю престольного праздника епископ Виктор поднес в дар храму икону священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

В продолжение празднования в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь состоялся праздничный концерт по случаю 120-летия освящения храма-памятника в честь святого благоверного князя Александра Невского в Минске.