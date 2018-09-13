В Часов Яре прихожане храма дали обет трезвости

В Борисо-Глебском храме Часов Яра 11 сентября был организован православный день трезвости, на котором после Божественной литургии и молебна об исцелении от недуга пьянства состоялось подписание обетных грамот.

Так называется документ, в котором прихожане молитвенно пообещали не употреблять спиртные напитки на протяжении определённого срока, сообщает официальный сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ.

По словам настоятеля храма иерея Олега Кручинина, хорошим стимулом для проведения Дня трезвости на приходе стало участие во Всеукраинской конференции «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма», которая прошла в конце июня по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Киево-Печерской лавре.

«Своё разрушительное действие алкоголь оказывает не только на пьющего человека, но и на всех, кто живет вместе с ним. Как это часто бывает, пьёт муж или сын, а страдают жена, родители и дети. Поэтому мы молимся и о вразумлении людей, подверженных алкоголизму, и о даровании помощи Божией членам его семьи», — подчеркнул отец Олег.

Отмечается, что День трезвости не случайно установлен Церковью 11 сентября – именно в этот день Иоанн Предтеча был усечён мечом от людей, находившихся под воздействием алкоголя.

Прихожане Борисо-Глебского храма, подписавшие обетные грамоты, вместе с настоятелем составят основу группы трезвости, создаваемую на приходе. Молебны об исцелении от недуга пьянства здесь решено проводить регулярно.