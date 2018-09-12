В день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, который отмечается 12 сентября, архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Берестовец Борзнянского района Черниговской области.

В этот день в Берестовец прибыла чудотворная Борзнянская икона Божией Матери, сообщает официальный сайт Нежинской епархии УПЦ.

После чтения святого Евангелия архиепископ Климент обратился к пастве со словом проповеди. За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После отпуста архипастырь поздравил настоятеля храма иерея Александра Гладиша с днем тезоименитства и вручил имениннику святую просфору.

Также в этот день Климент возглавил служение на водосвятном молебне перед чудотворной Борзнянской иконой Божией Матери на церковном дворе.