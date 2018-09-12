В Одесской епархии УПЦ пройдут торжества в честь преподобного Кукши Одесского и 180-летия Болградского собора

В Одесской епархии УПЦ с 28 по 30 сентября пройдут торжества в честь преподобного Кукши Одесского и 180-летия Болградского собора.

В рамках торжеств состоится Первосвятительский визит в Одесскую епархию Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, посвященный 1030-летию Крещения Руси и церковно-историческим памятным датам Православной Одесщины. Об этом сообщает "Православная Одесса".

28 сентября состоится праздничное Всенощное бдение накануне дня памяти прп.Кукши Одесского в Свято-Успенском мужском монастыре г. Одессы. Начало в 17.00.

29 сентября состоится Божественная Литургия в День памяти прп. Кукши Одесского в Свято-Успенском мужском монастыре г. Одессы, которую возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Вечером того же дня в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Измаила состоится праздничное богослужение, которое возглавит Предстоятель УПЦ.

30 сентября – Чин Великого освящения Спасо-Преображенского собора г. Болграда по случаю 180-летия со дня его возведения. Богослужение возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении иерархов Украинской Православной Церкви и братских Поместных Церквей. Начало в 08.30.

По окончании богослужения – праздничный концерт посвященный 1030-летию Крещения Руси и 180-летию Болградского собора, а также праздничная трапеза.