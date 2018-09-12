В Александро-Невской лавре почтили память святого князя Александра Невского

День памяти святого благоверного князя Александра Невского отметили в Александро-Невской лавре.

В среду, 12 сентября, в день перенесения мощей святого князя Александра Невского в Санкт-Петербурге торжества в честь небесного покровителя города начались с богослужений в храмах. Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщается на сайте Александро-Невской лавры.

По окончании богослужения архиереи и духовенство возглавили молитвенное шествие по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

По главной магистрали города были пронесены Казанская икона Пресвятой Богородицы и доставленный ночью в Санкт-Петербург с острова Корфу ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Божественную Литургию возглавил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий в сослужении братии обители в священном сане, духовенства и гостей Санкт-Петербургской епархии.

После сугубой ектении епископ Назарий вознес молитву о прекращении кровопролития и воцарении мира в Украине.

По окончании Божественной Литургии крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского проследовал к площади перед монастырем, где по встрече двух молитвенных шествий был отслужен молебен, который возглавил священноархимандрит Свято-Троицкой Александро-Невской лавры митрополит Варсонофий.

По окончании молебна владыка поздравил собравшихся с праздником и произнес архипастырское слово.