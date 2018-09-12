Священный Синод Белорусской Православной Церкви выразил протест против действий Константинопольского Патриархата.

Об этом сообщается на официальном портале Белорусской Православной Церкви.

В связи с проявленным антиканоническим вмешательством Патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской Православной Церкви.

Синод Белорусской Православной Церкви постановил:

1. Единогласно и единодушно поддержать позицию Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви, выраженную в официальном Заявлении от 8 сентября, в связи с назначением двух иерархов Константинопольского Патриархата – архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона – «экзархами» Константинопольского Патриархата в город Киев.

2. Выразить протест против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства.

3. Призвать духовенство и паству Белорусского Экзархата возносить сугубые молитвы ко Господу о скорейшем уврачевании и преодолении сложившейся ситуации, о вразумлении и покаянии тех, кто провоцирует церковные нестроения и расколы, а также о благостоянии Украинской Православной Церкви и утверждении мира на земле Украины.

4. Выразить всестороннюю поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию – каноническому Предстоятелю Украинской Православной Церкви, архипастырям, духовенству и благочестивым мирянам, чадам Украинской Православной Церкви.

5. Свидетельствовать о неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской Православной Церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели.

6. Выразить надежду на помощь Божию в мирном урегулировании сложившейся непростой ситуации, дабы сохранилось единство мирового Православия.