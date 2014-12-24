В УПЦ призывают общество создать трезвую среду вокруг военных, вернувшихся из зоны АТО

Председатель Волынского православного братства трезвости им. Иоанна Кронштадтского протоиерей Стефан Ярема (Волынская епархия УПЦ) призвал общество создать трезвую среду вокруг военных, вернувшихся из зоны боевых действий.

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", об этом шла речь сегодня на круглом столе в УНИАН на тему ”Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?”, участие в котором приняли представители государственных органов, духовенства и волонтерских организаций.

Организатором мероприятия выступила Украинская Православная Церковь.

«Я призываю общество создавать вокруг бойцов, возвращающихся из АТО, трезвую среду и не позволять им «возвращать мир в души» путем употребления алкоголя», - сказал Ярема.

Однако, по его словам, в семьях бойцов должно быть создано особое тепло и понимание того, что к ним из зоны боевых действий вернулся уже совершенно другой человек.

«Мы знаем, что алкоголь влияет на личность и разрушает ее, а что говорить в таком случае о человеке, который ранен войной и у которого следы войны не зажили... Могут быть необратимые последствия. Поэтому я призываю всех, чтобы мы создали трезвую среду обитания для тех людей, которые возвращаются из зоны АТО. Человек может легко сорваться после того, что пережил во время боевых действий», - отметил священнослужитель.

Как подчеркнул настоятель Свято-Воскресенского храма погибших и ветеранов Афганистана протоиерей Сергий Ющик, проблемы духовные и психологические начинаются именно после возвращения из зоны боевых действий в мирную жизнь.

«Хочется обратиться сейчас ко всем. Мир - это не дело нескольких воинов, нескольких добровольных отрядов. Мир - это дело всех людей, как на фронте, так и в тылу. Если люди возвращаются сюда и видят, что нашей любви, уважения, почтения хватает на всех, они смогут залечить свои обожженные души», - отметил Ющик.