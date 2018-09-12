Скончался бывший наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон

Сегодня, 12 сентября, после тяжелой и продолжительной болезни скончался архимандрит Тихон (Секретарев), который был наместником Псково-Печерского монастыря с 1995 по 2018 годы.

По сообщению сайта обители, отпевание отца Тихона состоится в пятницу 14 сентября, после окончания Литургии в Михайловском соборе монастыря.

Отец Тихон родился 24 января 1955 года в семье священника в Подмосковье. Всего в ней было 10 детей.

Из Подмосковья семья, в которой рос будущий архимандрит, переехала в Воткинск на Урал. В дальнейшем будущий настоятель обители учился в Ижевском механическом институте, который не окончил, служил в армии.

В Псково-Печерском монастыре отец Тихон подвизался с 1976 года. Около 10 лет он исполнял послушание благочинного монастыря. С 1992 года почивший проходил послушание катехизатора и преподавателя Псковского духовного училища.

С 17 августа 1995 года – наместник Псково-Печерской обители. В мае 2018 года в связи с болезнью архимандрит Тихон ушел на покой.