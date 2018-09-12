Священник-победитель «Голоса страны-2017» выступил на фестивале «ЖИВИ FEST»
16:29, 12 сентября 2018Православие
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Протоиерей Александр Клименко выступил на фестивале “ЖИВИ FEST” / news.church.ua
На Майдане Независимости в Киеве 9 сентября прошел ежегодный благотворительный социально-художественный проект “ЖИВИ FEST 2018”.
В концертной программе принял участие победитель телевизионного шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
В начале выступления отец Александр сказал: "Для того чтобы умереть нужно быть бесстрашным, но еще больше силы и мужества, мы должны иметь для того, чтобы жить. Сила в том, чтобы бесстрашно жить, благодарить Бога за все и жить вопреки всему".
Также священник добавил: "Я желаю чтобы каждый из нас носил внутри себя ту радость, которая переполняла бы его и, вырываясь наружу, наполняла тех людей которые живут рядом с ним".
Священник исполнил песню Святослава Вакарчука "Мить".
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