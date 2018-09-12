Священник-победитель «Голоса страны-2017» выступил на фестивале «ЖИВИ FEST»

На Майдане Независимости в Киеве 9 сентября прошел ежегодный благотворительный социально-художественный проект “ЖИВИ FEST 2018”.

В концертной программе принял участие победитель телевизионного шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В начале выступления отец Александр сказал: "Для того чтобы умереть нужно быть бесстрашным, но еще больше силы и мужества, мы должны иметь для того, чтобы жить. Сила в том, чтобы бесстрашно жить, благодарить Бога за все и жить вопреки всему".

Также священник добавил: "Я желаю чтобы каждый из нас носил внутри себя ту радость, которая переполняла бы его и, вырываясь наружу, наполняла тех людей которые живут рядом с ним".

Священник исполнил песню Святослава Вакарчука "Мить".