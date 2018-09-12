В Токио отпраздновали 80-летний юбилей Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви
13:18, 12 сентября 2018Православие
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В Токио отметили 80-летие Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви / mospat.ru
Митрополиту Токийскому и всей Японии Даниилу 5 сентября исполнилось 80 лет.
Об этом сообщает patriarchia.ru.
Митрополит Даниил 9 сентября совершил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе Токио.
По благословению Предстоятеля Русской Церкви во внимание к многолетним архипастырским и миссионерским трудам и в связи с 80-летием со дня рождения митрополит Токийский и всей Японии Даниил был награжден орденом святителя Иннокентия, I степени.
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