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В Токио отпраздновали 80-летний юбилей Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви

13:18, 12 сентября 2018
Православие
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В Токио отметили 80-летие Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви / mospat.ru

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Митрополит Даниил 9 сентября совершил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе Токио. 

По благословению Предстоятеля Русской Церкви во внимание к многолетним архипастырским и миссионерским трудам и в связи с 80-летием со дня рождения митрополит Токийский и всей Японии Даниил был награжден орденом святителя Иннокентия, I степени.

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