В Токио отпраздновали 80-летний юбилей Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви

Митрополиту Токийскому и всей Японии Даниилу 5 сентября исполнилось 80 лет.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Митрополит Даниил 9 сентября совершил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе Токио.

По благословению Предстоятеля Русской Церкви во внимание к многолетним архипастырским и миссионерским трудам и в связи с 80-летием со дня рождения митрополит Токийский и всей Японии Даниил был награжден орденом святителя Иннокентия, I степени.