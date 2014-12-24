Братия Киево-Печерской лавры посетила одиноких людей

Братия Киево-Печерской лавры посетила инвалидов в Войковском стационарном отделении постоянного и временного проживания одиноких престарелых граждан и инвалидов.

Лаврских гостей встречала заведующая отделением Сироштан Нина Михайловна.

По просьбе подопечных отцы привезли духовную литературу, святые иконы и продукты питания, в т.ч. испеченный в стенах обители хлеб. Также для хозяйственных нужд отделения была передана бытовая химия.

Во время посещения и общения с пожилыми, отец Лаврентий помазывал желающих святым маслом от мощей прп. Агапита для помощи Божьей в различных немощах.

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