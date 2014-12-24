В РПЦ заявили о готовности сделать все для восстановления добрых отношений между Россией и Украиной

Русская Православная Церковь готова делать все, для восстановления добрых отношений между Россией и Украиной. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на Епархиальном собрании Москвы 23 декабря, сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Русская Православная Церковь, объемлющая народы России и Украины и движимая пастырской ответственностью, готова сделать все от нее зависящее для восстановления братских, добрососедских, исполненных взаимного уважения отношений между Россией и Украиной», — сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что по его благословению в Москве ведется сбор средств для помощи беженцам с территорий юго-востока Украины. Всего за это время в было собрано почти 58 миллионов рублей.

«Это свидетельствует о неравнодушном отношении духовенства и прихожан столичных храмов к проблемам людей, вынужденных покинуть своих жилища», — подчеркнул Патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси также отметил выдающийся вклад в сохранение единства Церкви почившего 5 июля 2014 года на 79 году жизни Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

«Во многом благодаря его последовательной, твердой и принципиальной позиции каноническое Православное на Украине не только выстояло, но и получило всестороннее развитие», — заключил Патриарх Кирилл.