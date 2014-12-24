Киевский Патриархат не давал благословения на произведение «Акафист Небесной Сотни»

В связи с распространением в сети Интернет и в печатном виде авторского произведения епископа Иоанна (Швеца) «Акафист Небесной Сотни», пресс-центр УПЦ КП сообщает, что "герои Небесной Сотни, как и все борцы за свободу и независимость Украины, должны достойно почитаться украинским народом и всеми людьми доброй воли". Вместе с тем ставить вопрос об их канонизации нет никаких церковных оснований.

"Никакие церковные уполномоченные органы Киевского Патриархата не принимали решение о канонизации героев Небесной Сотни. Поэтому составление в их честь акафиста является вопиющим самоуправством со стороны автора, произведение которого можно рассматривать лишь как литературное наследие. Богослужебное использование «Акафиста Небесной Сотни» невозможно и запрещено", - сообщает пресс-центр УПЦ КП.

По этому поводу епископ Иоанн (Швец) получил предупреждение от Патриарха Филарета с разъяснением недопустимости подобных самоуправства действий.