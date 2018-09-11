Бог хочет, чтобы мы были принципиальными в вере - Митрополит Онуфрий (укр.)

Блаженніший Митрополит Онуфрій у своїй проповіді в день пам’яті Усікновення глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна розповів, чому так важливо берегти чистоту Православної віри.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Мученицька смерть Іоанна Хрестителя стала своєрідним «свідоцтвом, печаттю святості» пророка, сказав Архіпастир. «Він настільки любив Бога, настільки любив Христа, що за Його правду віддав своє життя».

«Це урок для нас, дорогі брати і сестри, – зазначив Предстоятель. – Від нас Бог не вимагає, щоб ми віддавали своє життя, але Він хоче, щоб ми були принциповими у своїй вірі. Щоб ми не були розмиті, як політики: сьогодні в одній партії, завтра – в іншій, післязавтра – в третій, потому – ні в якій. Ми маємо одну «партію» (образно кажучи) – це є Церква Христова, Свята Православна Церква. І треба бути принциповими і берегти ту чистоту віри, яку Господь нам передав через святих Апостолів, через святих отців, через наших подвижників»

За словами Блаженнішого владики, «правильна віра – це правильний вектор в житті, який показує людині, куди треба йти», «людина, яка не має правильної віри, може йти до Бога, але Бога не досягне».

Він пояснив, що це означає: «Якщо ми, наприклад, не віримо, що Київ знаходиться у цій стороні, і підемо в іншу, то ми Києва не знайдемо. В усіх наших вчинках є основа віри. Спочатку ми віримо, потім йдемо, коли доходимо до Києва, кажемо: “Так, я спочатку вірив, а тепер я бачу, що Київ є, це красиве місто”. Так і Бог: має бути у людини правильна віра в Бога – і вона приводить людину до Бога, і людина пізнає Бога, і переконується, що, дійсно, Бог – це Світла Істота, наповнена любов’ю, милосердям, це наше життя, краса нашого життя і зміст його».

Його Блаженство побажав православним християнам бути вірними Богові і принциповими у питаннях віри, а також йти тим шляхом, який окреслений у Святому Євангелії.

«Цей шлях називається вузьким, але він приємний, він не є гірким. Широкий шлях –гріха. Там можна багато зі сторони в сторону кидатися, але там гіркота скрізь – внутрішня якась гіркота, печаль, безвихідь. А на цьому вузькому шляху Христових заповідей є внутрішня радість і внутрішній мир – глибокий, далекий, але він там є. Нехай Господь допомагає нам іти цим шляхом, щоб досягнути нам вічного спасіння на Небі у Христі Іісусі, Господеві нашому», – побажав Митрополит Онуфрій.