В Лядовском скальном монастыре отметили 20-летие восстановления монашества

В день праздника Усекновения Главы Иоанна Предтечи, 11 сентября, митрополит Симеон посетил Лядовский мужской скальный монастырь, который в этот день отмечает 20-летие возобновления монашеской жизни и престольный праздник.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

После литургии и праздничного молебна митрополит Симеон поздравил управляющего Могилев-Подольской епархией владыку Агапита, настоятеля монастыря архимандрита Антония (Нетребина) и братию обители с престольным праздником и юбилейной датой.