В Лядовском скальном монастыре отметили 20-летие восстановления монашества
19:03, 11 сентября 2018Православие
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В Лядовском скальном монастыре отметили престольный праздник / orthodox.vinnica.ua
В день праздника Усекновения Главы Иоанна Предтечи, 11 сентября, митрополит Симеон посетил Лядовский мужской скальный монастырь, который в этот день отмечает 20-летие возобновления монашеской жизни и престольный праздник.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.
После литургии и праздничного молебна митрополит Симеон поздравил управляющего Могилев-Подольской епархией владыку Агапита, настоятеля монастыря архимандрита Антония (Нетребина) и братию обители с престольным праздником и юбилейной датой.
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