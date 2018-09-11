Митрополит Онуфрий рассказал как достичь внутреннего мира

В день памяти Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 11 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Преображенском монастыре в селе Нещеров на Киевщине.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Божественной литургии Предстоятель возглавил молебен святому Иоанну Предтечи. В конце Архипастырь рассказал о мученической смерти святого Иоанна Крестителя, а также подчеркнул необходимость для христиан быть стойкими и постоянными в вере.

“Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, быть верными Богу, быть принципиальными в своих вопросах веры, по отношению к Богу, и идти тем путем, который начертан нам в Священном Писании, в Святом Евангелии. Этот путь называется узким, но он приятный, он не является горьким. На этом узком пути Христовых заповедей есть внутренняя радость и внутренний мир”, – отметил Предстоятель.