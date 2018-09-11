В Александро-Невской лавре откроют фотовыставку о красоте православной веры
16:16, 11 сентября 2018Православие
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Фотовыставка о красоте православной веры / Фото Ольги Григорьевой
В Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге 23 сентября состоится открытие фотовыставки.
Главная цель мероприятия – показать красоту православной веры и рассказать о самых главных событий в жизни православного человека – Таинствах крещения и венчания, сообщает "Фома".
Фото Юлии Полуэктовой
Среди героев фотографий – как обыкновенные люди, так и известные медийные личности: вера объединяет всех, независимо от социального положения и возраста.
На открытии выступят известные богословы и искусствоведы.
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