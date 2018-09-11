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В Александро-Невской лавре откроют фотовыставку о красоте православной веры

16:16, 11 сентября 2018
Православие
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Фотовыставка о красоте православной веры / Фото Ольги Григорьевой

Главная цель мероприятия – показать красоту православной веры и рассказать о самых главных событий в жизни православного человека – Таинствах крещения и венчания, сообщает "Фома".

Фото Юлии Полуэктовой

Среди героев фотографий – как обыкновенные люди, так и известные медийные личности: вера объединяет всех, независимо от социального положения и возраста. 

На открытии выступят известные богословы и искусствоведы.

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