В Александро-Невской лавре откроют фотовыставку о красоте православной веры

В Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге 23 сентября состоится открытие фотовыставки.

Главная цель мероприятия – показать красоту православной веры и рассказать о самых главных событий в жизни православного человека – Таинствах крещения и венчания, сообщает "Фома".

Среди героев фотографий – как обыкновенные люди, так и известные медийные личности: вера объединяет всех, независимо от социального положения и возраста.

На открытии выступят известные богословы и искусствоведы.