Митрополит Антоний рассказал о главном предупреждении Христа каждому человеку

Митрополит Антоний (Паканич) напомнил о главном предупреждении Христа каждому из нас.

Святой Иоанн был предутренней звездой, возвещающей приход Солнца Правды – Христа. Святой благовестник.

Он подготовил людские сердца к приходу Господа, указав, что подготовка эта в смирении и покаянии. «Уготовайте путь Господень, правы творите стези Его» (Мф. 3:3), – призывал Предтеча.

И все те, кто поверили ему, прислушались к его словам, постарались очистить свои сердца и мысли от скверны – сделались первыми учениками и последователями Христа.

Личный пример действует куда сильнее, нежели слова. И Иоанн примером своей жизни показал своим последователям высоту покаяния и силу смирения перед волей Господа.

Нам известно из Евангелия, что жизнью своей он подражал Ангелам, абсолютно не заботясь о своих нуждах и потребностях, избегая житейской суеты. Иоанн полностью предал свою жизнь в руки Божии, посвятил служению Ему.

Он не просто боролся с грехом, но избегал любого поползновения греха, его намека, осознавал свое полное недостоинство, видел мельчайшие недостатки и упорно боролся с ними. У него не было привязанности к греху и греховным привычкам. Иоанн видел мерзость греха и ненавидел его, как в общем, так и в себе самом.

К концу земной жизни в нем уже ничего не оставалось своего, он умалялся из года в год и сделался Божиим: все, для чего жил и пришел на землю, было им совершено и воплощено в полноте.

Святой Иоанн – величайший пример огромной работы над собой, силы веры, крепости и покаяния. Он стал воистину проповедником покаяния. И главная его проповедь – его жизнь.

Но и крепкая вера святого пророка подвергалась колебаниям.

В предсмертный час Иоанн усомнился, а действительно ли Иисус является тем самым Мессией, о Котором говорили пророки. Не перепутал ли он Его с кем-то другим? И если это вдруг так, то тогда вся его жизнь была прожита неправильно. В таком случае Иоанн потерял лучшие годы своей жизни в бессмысленном самоумирании и никому не нужном удалении от людей.

Он, ощутив ужас возможной ошибки, в полном отчаянии посылает учеников к Иисусу с вопросом: «Ты ли Тот?»

И Господь не отвечает ему прямо: «Да, это Я».

Он передает Иоанну слова пророка Исаии, а от Себя ничего не добавляет в свое оправдание. Только напоследок из Его уст звучит предупреждение: «Блажен тот, кто не соблазнится о Мне...»

Это предупреждение Господа всем нам. Оно актуальное и всегда своевременное.

Оказываясь в трудных ситуациях, искушениях, испытаниях, мы зачастую теряем веру в Того, Кто вдохнул в нас жизнь, начинаем сомневаться, а есть ли Он на самом деле и не перепутали ли мы Его с кем-то еще.

Для Иоанна предупреждающие слова Господа стали утешением и призывом быть до конца верным Ему, идти по зову сердца, а не ждать знамений и доказательств Его существования. Он – Предтеча и должен явить полное доверие и абсолютную веру, даже не получив той внешней поддержки в человеческом понимании, которую можно было бы ожидать.

Величайшая высота духа! Непостижимый подвиг! Подвиг веры и покаяния. Увы, как мы все далеки от него.

Поэтому милосердный Господь и дает нам, немощным, свою помощь и поддержку в явных, внешних, видимых проявлениях, поскольку мы не в состоянии идти за Ним только по внутреннему зову, по вере, не в состоянии увериться в невидимом.

Вера Крестителя Иоанна непостижима для большинства из нас. Поэтому святой Иоанн Предтеча и есть самый великий среди людей.

В скорбях и страданиях, когда одолевают сомнения в Божием бытии, вспомните святого Иоанна, его жизнь и страшную смерть. И его решимость быть верным Христу до конца.

Смерть пророка ужасна и величественна одновременно.

Иоанн исполнил все, как повелел ему Господь. От рождения и до смерти.

И смерть стала венцом его служения. Земной вершиной его веры.

Верность до конца. Что может быть величественнее такого устремления и воплощения?

Скорбь и радость переплетаются в сегодняшний праздничный день. Скорбь от боли, ужаса и утраты. Радость от приобретения во Христе.

Пусть в момент слабости и неверия молитва к святому Предтече укрепит нас. Пусть наша вера крепнет с каждым днем, а личное покаяние станет каждодневной упорной работой. Пусть ответ Господа святому пророку станет в решающий момент ответом лично нам, который поможет выстоять до конца, поможет не отпасть от Христа.

И сегодня мы снова слышим слова Предтечи, исходящие из его переполненного покаянием сердца каждому из нас: «Покайтесь!»

Святой пророк, как и две тысячи лет назад, приближает каждого человека к Богу.

"Православная жизнь".