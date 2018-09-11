Тысячи православных почтили память преподобного Иова Почаевского

Торжественное празднование дня памяти преподобного Иова Почаевского продолжались с 7 по 10 сентября в Свято-Успенской Почаевской лавре.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт обители, в пятницу после вечернего богослужения в Успенском соборе лавры состоялся многолюдный крестный ход с ракой преподобного. После того, как братия и верующие обошли вокруг монастыря, освещая улицы города, чудотворные мощи были помещены в Преображенском соборе.

9 сентября, после поздней литургии, в этом соборе был отслужен молебен перед ракой с мощами преподобного Иова. В 17.00 началось праздничное всенощное бдение, во время которого паломники смогли приложиться к нетленным мощам и были помазаны святым елеем.

10 сентября, в понедельник, были отслужены две Божественные литургии. Ранняя - в 5.00 утра в Преображенском соборе, ее возглавил епископ Нафанаил.

Главная торжественная праздничная литургия была совершена в 9.00. Службу возглавил митрополит Марк.

После окончания литургии состоялся крестный ход по территории лавры с мощами преподобного к Пещерному храму, где был совершен молебен и прочитана молитва перед его святыми мощами. После чего владыка-наместник Владимир обратился к присутствующим со словом.