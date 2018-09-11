Иерусалимский Патриарх рассказал паломникам из Украины о глобализации

В Иерусалимской Православной Церкви молятся за народ Украины.

Об этом Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III сказал 7 сентября во время встречи с делегацией украинских паломников, которую возглавил митрополит Лука, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Мы молимся за народ Украины, – подчеркнул Патриарх. – Глобализация имеет своей главной целью – прежде всего разрушение Православной Церкви. Щупальцы глобализации пытаются проникнуть и в Церковное Тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и в Украине. Вмешательства политиков в дела Церкви –это признаки такого процесса. Только Крест и Воскресение Иисуса Христа дает нам силу и надежду на сохранение мира, нашей веры, нашей идентичности…».

Патриарх Иерусалимской Церкви отметил, что православные народы сегодня подвергаются особым испытаниям, но не должны терять надежды.

«Мы живем Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Мир и восстановление единства придут только через Церковь и нашу молитву. Примером этому является Церковь Иерусалимская, присутствие которой здесь на протяжении многих веков является неизменным чудом. Ушли в небытие великие империи, а Церковь живет», – подчеркнул Блаженнейший Патриарх Феофил.

Также Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви указал на особую важность совместных богослужений на Святой Земле.

«Совместные богослужения укрепляют наше Всеправославное единство, помогают осознать нас единой Церковью, несущей свое служение в разных регионах земного шара, сталкивающейся с разными вызовами и трудностями, но как единое тело Христово осуществляющей спасительную миссию», – подытожил Его Блаженство.