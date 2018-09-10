Митрополит Симеон принял участие в праздновании 655-й годовщины основания Винницы

Митрополит Симеон 8 сентября принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 655-й годовщины основания Винницы, 380-й годовщины обретения подольским городом Магдебургского права и 25-летия создания обновленного городского герба.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, митрополит Симеон вместе с представителями духовенства посетил торжественное открытие праздника, которое проходило на центральной площади Винницы - Соборной. Винничан и гостей города поздравили Петр Порошенко и Владимир Гройсман, прибывшие на праздник. Слова поздравлений также прозвучали от городского головы Сергея Моргунова.

После торжественного открытия митрополит Симеон вместе с почетными гостями праздника осмотрел различные творческие и исторические локации, которыми был заполнен центр города. Среди них особенно интересными были воспроизведения копий деревянных построек времен создания города, а также клейнодах городского головы и образцы гербов Виннице, начиная с XVII века до этого дня.

Также на День города митрополит Симеон вместе с духовенством совершил благодарственный молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.