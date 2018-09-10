В день начала ленинградской блокады православные почтили память погибших

В 77-ю годовщину начала фашистской блокады, 8 сентября, в Санкт-Петербурге молитвенно почтили память погибших.

По традиции на Пискаревском мемориальном кладбище прошла церемония возложения венков и цветов, сообщает patriarchia.ru.

Делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Царскосельским Маркеллом возложила к монументу Матери-Родины венок. У гранитной стены с надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» священнослужители пропели «Вечную память» погибшим.

Во всех храмах города после Божественной литургии были совершены поминовения умерших «от ран, глада и хлада».

Блокада продолжалась до 27 января 1944 года. За это время на город было выпущено около 170 тыс снарядов и бомб, число умерших от обстрелов, холода и голода составило 700 тысяч человек. При обороне и освобождении города погибло 2 млн воинов.