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В день начала ленинградской блокады православные почтили память погибших

15:27, 10 сентября 2018
Православие
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Православные почтили память погибших в ленинградской блокаде /patriarchia.ru

По традиции на Пискаревском мемориальном кладбище прошла церемония возложения венков и цветов, сообщает patriarchia.ru.

Делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Царскосельским Маркеллом возложила к монументу Матери-Родины венок. У гранитной стены с надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» священнослужители пропели «Вечную память» погибшим.

Во всех храмах города после Божественной литургии были совершены поминовения умерших «от ран, глада и хлада». 

Блокада продолжалась до 27 января 1944 года. За это время на город было выпущено около 170 тыс снарядов и бомб, число умерших от обстрелов, холода и голода составило 700 тысяч человек. При обороне и освобождении города погибло 2 млн воинов.

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