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В Киево-Печерской лавре сегодня празднуют Собор преподобных Дальних пещер

15:00, 10 сентября 2018
Православие
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В день праздника Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Богослужение завершилось молебном перед иконой Собора преподобных Дальних пещер. После одпуста Митрополит Онуфрий поздравил паству с праздником, пожелал верующим всего необходимого для земной жизни и вечного спасения и благословил всех.

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