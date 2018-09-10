В Киево-Печерской лавре сегодня празднуют Собор преподобных Дальних пещер

В день праздника Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Богослужение завершилось молебном перед иконой Собора преподобных Дальних пещер. После одпуста Митрополит Онуфрий поздравил паству с праздником, пожелал верующим всего необходимого для земной жизни и вечного спасения и благословил всех.