На сайте УНИАН сегодня в 13.30 начнется трансляция круглого стола "Психологические и духовные проблемы военных и их семей"
На сайте УНИАН сегодня в 13.30 начнется трансляция круглого стола "Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в душу?"
Посмотреть трансляцию можно по ссылке http://press.unian.net/live/
Участники круглого стола:
председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко;
психолог, руководитель Киевской площадки и Международного института экзестенциального консультирования (МИЭКО) Анна Лелик (постравматический синдром);
заместитель председателя ОС "Крылья восьмой сотни" (работа с семьями погибших и с участниками АТО) Елена Варишко;
настоятель Свято-Воскресенского храма погибших и ветеранов Афганистана протоиерей Сергий Ющик;
председатель Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ протоиерей Владислав Диханов;
настоятель храма Всех Святых воинов протоиерей Вячеслав Яковенко;
председатель Волынского православного братства трезвости им. Иоанна Кронштадского протоиерей Стефан Ярема (Волынская епархия УПЦ);
координатор по работе с военными медицинскими учреждениями протоиерей Олег Кучер (Харьковская епархия УПЦ).