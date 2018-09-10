На Волыни отпели погибшего воина в его родном храме
10:42, 10 сентября 2018Православие
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На Волыни в селе Староселье провели в последний путь погибшего украинского военнослужащего Сергея Нагорного. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Священники Колковской округа Волынской епархии УПЦ во главе с настоятелем Старосельского Свято-Успенского храма благочинным протоиереем Петром Бугайчуком совершили отпевание почившего воина Сергея в его родном храме.
Умер Сергей Нагорный на передовой. После двух ранений и контузии не выдержало сердце, и воин отошел в вечность на боевом посту.
Помолиться об усопшем и поддержать родных и близких пришли представители местной власти, учителя, медики, военные, жители окрестных сел.
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