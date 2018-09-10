На Волыни отпели погибшего воина в его родном храме

На Волыни в селе Староселье провели в последний путь погибшего украинского военнослужащего Сергея Нагорного. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Священники Колковской округа Волынской епархии УПЦ во главе с настоятелем Старосельского Свято-Успенского храма благочинным протоиереем Петром Бугайчуком совершили отпевание почившего воина Сергея в его родном храме.

Умер Сергей Нагорный на передовой. После двух ранений и контузии не выдержало сердце, и воин отошел в вечность на боевом посту.

Помолиться об усопшем и поддержать родных и близких пришли представители местной власти, учителя, медики, военные, жители окрестных сел.