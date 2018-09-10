В Почаеве тысячи верующих прошли крестным ходом с мощами преподобного Иова

В Свято-Успенской Почаевской лавре состоялся многолюдный крестный ход со святыми мощами преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт pochaev.org.иа, после завершения вечернего богослужения в пещерном храме монастыря, в котором покоятся мощи преподобного, был отслужен торжественный молебен. После чего молитвенным ходом рака с чудотворными мощами была пронесена вокруг святой обители по улицам города.

Святые мощи были занесены в Свято-Преображенский собор лавры, после чего в нем был отслужен молебен и акафист святому.

В богослужениях, которые совершила братия Свято-Успенской Почаевской Лавры во главе с наместником обители митрополитом Почаевским Владимиром, приняли участие многочисленные паломники, прибывшие в обитель по случаю дня памяти святого.

10 сентября Православная Церковь празднует день обретения мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.