В УПЦ сделали заявление в связи с назначением Константинопольским Патриархатом экзархов в Киев

Константинопольский Патриархат 7 сентября официально сообщил, что «в рамках подготовки решенного предоставления автокефального устройства Православной Церкви в Украине», назначил архиепископа Памфилийского Даниила из США, а также епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в качестве своих экзархов в Киев.

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви заявил, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви. Данное решение Константинопольского Патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: «Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области».

Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежат на Константинопольском Патриархате.

Текст официального сообщения Константинопольского Патриархата в переводе с греческого языка ниже:

«Сообщается, что в рамках подготовки к решенному предоставлению автокефального статуса Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил в качестве своих экзархов в Киеве Высокопреосвященного архиепископа Памфилийского Даниила из Америки и Преосвященного епископа Эдмонтонского Илариона из Канады, которые оба служат в этих странах православным украинцам во Вселенском Патриархате.