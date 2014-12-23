РПЦ собрала более 57 млн рублей для беженцев Донбасса в 2014 году

Более 57 миллионов рублей было собрано РПЦ для помощи украинским беженцам в текущем году, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе епархиального собрания города Москвы, которое проходит во вторник в храме Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что в Русской православной церкви "с болью" продолжают следить за теми событиями, которые происходят на украинской земле. "Мы видим гибель и страдания людей, разрушение городов, ненависть между теми, кто еще вчера были друзьями, братьями", - сказал первоиерарх.

Подводя итоги уходящего церковного года, патриарх Кирилл заверил, что в РПЦ сделают все возможное для сохранения как межцерковных, так и межгосударственных отношений между странами и народами.

"При этом свидетельствую, что Русская православная церковь, объемлющая народы России и Украины и движимая пастырской ответственностью, готова сделать все от нее зависящее для восстановления братских, добрососедских, исполненных взаимного уважения отношений между Россией и Украиной. Сегодня во всех храмах Русской православной церкви по моему благословению за каждой Божественной литургией совершается молитва о примирении и прекращении междоусобной брани на Украине", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он также призвал не забывать тот вклад, который внес в дело укрепления канонического православия на Украине митрополит Киевский и всея Украины Владимир, скончавшийся 5 июля 2014 года, и пообещал продолжить эту миссию.