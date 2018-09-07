В Энергодаре православные молились, чтобы Господь сохранил мир от бед

По благословению митрополита Луки в энергодарском храме в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» был отслужен молебен о сохранении творения Божия.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Верующие молились о том, чтобы Господь «не погубил мир сей гладом, жаждею и иными бедами, но сохранил его и нас пощадил» для Своей славы.