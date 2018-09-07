В Энергодаре православные молились, чтобы Господь сохранил мир от бед
20:10, 07 сентября 2018Православие
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В Энергодаре православные совершили молебен / hramzp.ua
По благословению митрополита Луки в энергодарском храме в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» был отслужен молебен о сохранении творения Божия.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Верующие молились о том, чтобы Господь «не погубил мир сей гладом, жаждею и иными бедами, но сохранил его и нас пощадил» для Своей славы.
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