Православные отметили праздник Винницко-Рожецкой иконы Богородицы

В день праздника Винницко-Рожецкой иконы Божией Матери, 7 сентября, митрополит Симеон вместе с духовенством совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы.

Во время богослужения верующие имели возможность поклониться списку Винницко-Рожецкой иконы, который постоянно находится в кафедральном соборе, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

После литургии митрополит Симеон поздравил всех присутствующих с праздником иконы Божией Матери и историческим событием - 85-летием со дня основания Винницкой епархии.

*Рожецкая икона – единственный образ, который остался невредимым во время пожара в Рожецком монастыре на Подолье в 30-х годах ХVІII века. Получил название «Спасенная из пожара Божия Матерь», или же «Рожецкая икона Божией Матери». Находилась в Московском Благовещенском женском монастыре (с 1802 г.), Браиловской обители (с 1845 г.), в 1891 году вернулась в восстановленную Рожецкую пустынь. По преданию, в начале 40-х годов ХХ века мироточила. Дальнейшая судьба оригинала иконы неизвестна.

Решением Священного Синода УПЦ от 27 октября 2015 года признана загальноцерковною святыней. Современная копия старинного образа находится в Спасо-Преображенском соборе Винницы.