Представители УПЦ и ОБСЕ обсудили положение религиозной свободы на Прикарпатье

В офисе Миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске 6 сентября состоялась встреча представителей Ивано-Франковской епархии УПЦ с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Во время встречи были обсуждены вопросы состояния религиозной свободы, соблюдения прав верующих УПЦ на Прикарпатье.