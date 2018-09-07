Представители УПЦ и ОБСЕ обсудили положение религиозной свободы на Прикарпатье
12:25, 07 сентября 2018Православие
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Представители УПЦ и ОБСЕ обсудили вопрос религиозной свободы в Прикарпатье / news.church.ua
В офисе Миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске 6 сентября состоялась встреча представителей Ивано-Франковской епархии УПЦ с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Во время встречи были обсуждены вопросы состояния религиозной свободы, соблюдения прав верующих УПЦ на Прикарпатье.
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