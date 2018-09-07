В Италии делегация УПЦ участвует в Международной богословской конференции

В Бозе (Италия) с 5 по 8 сентября проходит XXVI Международная богословская конференция.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия делегация Украинской Православной Церкви принимает участие в ХХVI Международной богословской конференции по православной духовности на тему «Благоразумие и христианская жизнь», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии.

В работе форума традиционно принимают участие представители Поместных Православных Церквей, других конфессий, богословы различных учебных заведений и научно-исследовательских центров.

Делегацию УПЦ возглавил архиепископ Львовский и Галицкий Филарет, в состав которой входят: иеромонах Филарет (Волошин) – проректор КДАиС по учебно-методической работе; архимандрит Дамаскин (Лебедь) – заведующий библиотекой КДАиС; протоиерей Андрей Наливайко – преподаватель Одесской духовной семинарии; Бортник Сергей Михайлович – профессор КДАиС; Савич Александр – руководитель аппарата Львовской епархии.