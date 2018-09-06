Митрополит Симеон освятил новый корпус винницкого ВУЗа и благословил студентов

Митрополит Симеон 6 сентября по приглашению руководства посетил Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, архиерей совершил молебен перед началом учения и благословил на новый учебный год первокурсников и преподавателей ВУЗа. Во время молебна сослужили священники винницких храмов, а также настоятель часовни, которая находится в институте, протоиерей Анатолий Кузнецов.

Митрополит Симеон пожелал студентам быть добросовестными в получении знаний, которые должны послужить на пользу им и для развития экономики и процветания Украины. Архипастырь также поздравил с праздником преподавателей и пожелал им сил и вдохновения в педагогической работе.

Обращаясь к директору института Натальи Замковой, митрополит Симеон поздравил ее с Днем тезоименитства, который будет отмечаться 8 сентября, в день памяти святых мучеников Адриана и Наталии, и подарил ей букет цветов.

Митрополит Симеон окропил первокурсников святой водой.

После молебна по студентов митрополит Симеон вместе с духовенством освятил нового корпуса Винницкого торгово-экономического института.