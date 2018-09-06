Президент Эстонии обсудила с Предстоятелем Эстонской Православной Церкви отношения между государством и церковью
17:15, 06 сентября 2018Православие
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Президент Эстонии / blagovest-info.ru
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Пюхтицкий монастырь в Куремяэ и встретилась с новым предстоятелем Эстонской Православной Церкви Митрополитом Евгением.
Ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения избрали предстоятелем Эстонской Православной Церкви в мае, после того, как прежний Глава Церкви Митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни, сообщает российское информагенство.
«При нашей короткой ознакомительной встрече я разъяснила митрополиту отношения между эстонским государством и церковью и призвала его к тесному сотрудничеству как с Советом церквей, так и с другими действующими в Эстонии общинами», - написала Кальюлайд в Facebook.
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