Президент Эстонии обсудила с Предстоятелем Эстонской Православной Церкви отношения между государством и церковью

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Пюхтицкий монастырь в Куремяэ и встретилась с новым предстоятелем Эстонской Православной Церкви Митрополитом Евгением.

Ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения избрали предстоятелем Эстонской Православной Церкви в мае, после того, как прежний Глава Церкви Митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни, сообщает российское информагенство.

«При нашей короткой ознакомительной встрече я разъяснила митрополиту отношения между эстонским государством и церковью и призвала его к тесному сотрудничеству как с Советом церквей, так и с другими действующими в Эстонии общинами», - написала Кальюлайд в Facebook.