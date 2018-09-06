В Запорожье УПЦ передала детской больнице медицинское оборудование

Митрополит Лука 5 сентября встретился с генеральным директором Запорожской областной клинической детской больницы Юрием Борзенко и передал от имени запорожской православной общины медицинское оборудование стоимостью более 100 тысяч гривен.

Необходимое для выздоровления маленьких пациентов оборудование было приобретено на средства прихожан Запорожских и храмов и меценатов в рамках ежегодного благотворительного социального проекта «Любовь милосердствует», сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Из года в год медицинские учреждения города и области благодаря безвозмездной помощи верующих оснащаются современным оборудованием и приборами. В этот раз в дар детской областной больнице были переданы восемь функциональных кроватей с непромокаемыми матрацами и сто Линий Инфузомата Спейс.

По словам главного врача, за годы сотрудничества, которое началось еще в 2011 году, в различные отделения больницы, а это прежде всего в отделение онкогематологии, именно на средства Запорожской епархия УПЦ было поставлено дорогое и уникальное оборудование.