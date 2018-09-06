Кировоградская епархия УПЦ 16 сентября проведет День отца
14:17, 06 сентября 2018Православие
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В Кропивницком состоится "День папы" / orthodox-kr.org.ua
В Кропивницком в парке им. Крючкова возле Свято-Успенского храма УПЦ 16 сентября состоится праздник "День папы".
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.
В программе праздника молитва за семью, концерты, показательные выступления, мастер-классы, сладости и многое другое.
Начало в воскресенье, после Божественной литургии в 11.30.
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