Кировоградская епархия УПЦ 16 сентября проведет День отца

В Кропивницком в парке им. Крючкова возле Свято-Успенского храма УПЦ 16 сентября состоится праздник "День папы".

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

В программе праздника молитва за семью, концерты, показательные выступления, мастер-классы, сладости и многое другое.

Начало в воскресенье, после Божественной литургии в 11.30.