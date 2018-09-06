В Одессе руководители молодежных объединений при храмах УПЦ обсудили план мероприятий на полугодие
13:12, 06 сентября 2018Православие
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Состоялась встреча руководителей молодежных объединений при храмах Одессы / eparhiya.od.ua
В Одессе 5 сентября состоялась встреча руководителей молодежных объединений при храмах города.
На собрании обсуждался план мероприятий на ближайшее полугодие, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Подготовленые мероприятия затрагивают социальную, культурную, образовательную, миссионерскую и спортивную сферы.
Также участник молодежного служения Максим Макогонюк поделился опытом и методикой в организации командной работы среди молодежи на приходе. В завершение встречи руководители молодежек поделились с коллегами своими предложениями по организации духовенством работы с молодежью на приходах.
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