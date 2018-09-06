В Одессе руководители молодежных объединений при храмах УПЦ обсудили план мероприятий на полугодие

В Одессе 5 сентября состоялась встреча руководителей молодежных объединений при храмах города.

На собрании обсуждался план мероприятий на ближайшее полугодие, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Подготовленые мероприятия затрагивают социальную, культурную, образовательную, миссионерскую и спортивную сферы.

Также участник молодежного служения Максим Макогонюк поделился опытом и методикой в организации командной работы среди молодежи на приходе. В завершение встречи руководители молодежек поделились с коллегами своими предложениями по организации духовенством работы с молодежью на приходах.