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В Одессе руководители молодежных объединений при храмах УПЦ обсудили план мероприятий на полугодие

13:12, 06 сентября 2018
Православие
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Состоялась встреча руководителей молодежных объединений при храмах Одессы / eparhiya.od.ua

На собрании обсуждался план мероприятий на ближайшее полугодие, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Подготовленые мероприятия затрагивают социальную, культурную, образовательную, миссионерскую и спортивную сферы.

Также участник молодежного служения Максим Макогонюк поделился опытом и методикой в организации командной работы среди молодежи на приходе. В завершение встречи руководители молодежек поделились с коллегами своими предложениями по организации духовенством работы с молодежью на приходах.

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