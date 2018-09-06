Ректор КДАиС рассказал воспитанникам об учебно-воспитательном процессе в Киевских духовных школах

В актовом зале Киево-Печерской лавры 5 сентября ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр встретился с воспитанниками 1-3 классов Киевской духовной семинарии.

Как сообщает пресс-служба КДА, во время встречи владыка ректор рассказал об основных положения учебно-воспитательного процесса в Киевских духовных школах, а воспитанники, в свою очередь, имели возможность задать вопросы относительно обучения за рубежом, о сотрудничестве КДА с вузами Украины и других стран, а также много других волнующих их вопросов.

4 сентября епископ Сильвестр встретился со студентами I и II курсов магистратуры и воспитанниками 4-го класса бакалавриата.