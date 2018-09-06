В Молдове Православная Церковь призывает молиться за избавление страны от кори

Митрополит Кишинева и всея Молдовы Владимир призвал священников и мирян молиться за избавление страны от кори.

Об этом сообщает «Благовест-Инфо».

«Мы глубоко озабочены беспрецедентной ситуацией, которая сложилась впервые за 10 лет и имеет тяжкие последствия - особенно среди детей, где зарегистрировано 142 случая заболеваний корью. В связи с этим обращаемся к священникам и верующим нашей Церкви с родительским призывом в эти дни тяжких испытаний проводить молитвы для избавления страны от этого заразного заболевания», - сказал митрополит Владимир.

Также он благословил священников вместе с органами власти на местах и медицинскими учреждениями «вовлекаться в кампанию по информированию населения и оказанию духовной помощи верующим, чтобы всем вместе способствовать воспитанию молодого поколения здоровым как физически, так и духовно».

При этом уточняется, что в обращении ничего не сказано о необходимости прививания населения от кори.

По данным Национального агентства здравоохранения Молдовы, с 1 января по 4 сентября в республике было подтверждено 198 случаев кори, еще у 68 человек есть подозрение на корь. Причиной столь резкого всплеска заболевания стало большое количество не привитых от вируса детей, особенно в Гагаузии.