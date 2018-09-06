В Житомире в день праздника Подольской иконы Богородицы православные совершили крестный ход (видео)

В день праздника Подольской иконы Божией Матери и отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, 5 сентября, в Успенском архиерейском соборе Житомира была совершена торжественная Божественная литургия.

По традиции после литургии архиереи, духовенство и верующие отправились крестным ходом по улицам города к Спасо-Преображенскому и Крестовоздвиженскому кафедральным соборам, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Во время крестного хода архиереи совершили заупокойную литию на центральной площади города возле памятной доски Героям Небесной Сотни.

Около трех тысяч мирян и более двухсот священнослужителей прошли крестным ходом по центральным улицам города с чудотворным образом, сообщается на странице митрополита Никодима в Фейсбук.

*Точных сведений об иконе Божьей Матери "Подольская" нет, но согласно преданию, чудотворный образ был в почете даже раньше основания храма, который был построен в 1700 году.

В 1872 году в Житомире обострилась эпидемия холеры. Житомиряне пронесли святыню по всем улицам города, после чего эпидемия прекратилась. Тогда была установлена традиция в день Успения Богоматери совершать по улицам Житомира ход с иконой Подольской Божией Матери. В годы советской власти традиция прервалась, но была снова возобновлена.

В 1935 году власти закрыли храм, но православным удалось спрятать икону.

Когда же в 1941 году церковь открыли, образ вернули в храм. В 1967 году Свято-Успенскую церковь в очередной раз закрыли, а икону перенесли в Спасо-Преображенский собор. В 1992 году Успенский храм вернули епархии, чудотворный образ вернулся под своды родного храма. Сейчас икона находится в новом киоте.