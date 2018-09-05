Десница святителя Спиридона Тримифунтского прибыла в Кемерово

В Кемерово из Красноярска вечером 4 сентября был принесен ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в аэропорту Кемерово святыню встретили секретарь Кемеровского епархиального управления протоиерей Димитрий Мошкин, а также благочинные Кемерова – протоиерей Александр Гусаков и протоиерей Константин Федяев, сообщает patriarchia.ru.

Совершив славление у ковчега с мощами, делегация направилась в строящийся храм в честь святителя Спиридона в Кемерове, где настоятель храма священник Алексий Курлюта при участии священнослужителей столицы Кузбасса совершил молебен.

Больше 200 человек получили возможность помолиться у святыни, хранящейся на греческом острове Корфу. Сопровождающий ковчег с мощами архимандрит Иустин (Евангелос) отметил, что если святитель изволил посетить этот храм, то и в дальнейшем будет благоволить скорейшему завершению его строительства.

По окончании молебна члены греческой делегации подписали именные кирпичи, которые будут использованы при возведении стен храма святителя Спиридона.

В 9.00 5 сентября у врат Знаменского кафедрального собора Кемерово состоялась торжественная встреча святыни, которая пробудет в столице Кузбасса до 6 сентября.