Духовенство и верующие Полесской епархии УПЦ попросили защиты в государственной власти

Священство и верующие Полесской епархии УПЦ, как граждане своего Государства, просят у нее защиты от нападений на Церковь.

Об этом сказал митрополит Сарненский и Полесский Анатолий во время встречи с председателем Ровенской ОГА Алексей Муляренко, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Во время встречи митрополит Анатолий рассказал о состоянии дел в епархии и о достижениях – освящениях новых храмов, освящении мест под застройку святынь, регистрации новых общин.

Также митрополит Анатолий отметил: «Духовенство и верующие Полесской епархии УПЦ, которые стоят на позиции канонической Церкви, являются гражданами своего Государства и просят защиты у Государства от нападений, которые, к сожалению, совершаются в адрес Украинской Православной Церкви».

В свою очередь губернатор поблагодарил владыку за «стабильное состояние в епархии, в которой не нарушаются государственные законы духовенством Украинской Православной Церкви», и за сотрудничество и достижения.