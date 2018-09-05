В Почаевской лавре 10 сентября отметят день обретения мощей преподобного Иова: расписание богослужений

В Свято-Успенской Почаевской лавре 10 сентября отметят престольный праздник – день обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Об этом сообщается на сайте обители.

Расписание богослужений на праздник обретения мощей преподобного Иова Почаевского:

7 сентября, в пятницу, вечернее богослужение начнется в 16.00 в Успенском соборе. После богослужения, около 19.00 состоится крестный ход с мощами преподобного Иова Почаевского вокруг монастыря по улицам города. Святые мощи угодника Божия после крестного хода занесут в Преображенский собор.

9 сентября, воскресенье.

10.00 – поздняя литургия в Преображенском соборе. После литургии – акафист преподобному Иову.

17.00 – всенощное бдение в Преображенском соборе.

10 сентября, понедельник.

5.00 - ранняя литургия в Преображенском соборе.

9.00 - поздняя литургия в Преображенском соборе, после которой мощи преподобного Иова занесут в Пещерный храм, где они всегда находятся.