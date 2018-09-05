В Иоанно-Предтеченском монастыре почтили память епископа Вяземского, расстрелянного чекистами в сентябре 1918 года

Накануне 100-летней годовщины со дня мученической кончины священномученика Макария (Гневушева), первого епископа Вяземского, 3 сентября, в Иоанно-Предтеченском женском монастыре города Вязьмы было совершено всенощное бдение с литией архиерейским чином.

Службу возглавили: митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий. Архипастырям сослужило духовенство Вяземской епархии, сообщает "Монастырский вестник".

Молитвенные песнопения исполнил хор Иоанно-Предтеченского женского монастыря под управлением регента монахини Вирсавии (Стручковой). Во время пения канона молящиеся были помазаны освященным елеем.

В завершении богослужения было совершено славление перед иконой священномученика Макария (Гневушева), первого епископа Вяземского.

По окончании богослужения митрополит Исидор обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

4 сентября 1918 года епископ Макарий по обвинению в «организации белогвардейского восстания» был расстрелян чекистами в пригороде Смоленска. По воспоминаниям его дочери, четырнадцать приговорённых к смерти были доставлены в пустынное место за Смоленском и построены спиной к свежевырытой могиле. Палач подходил к каждому и производил выстрел в лоб. Владыка, находясь в конце шеренги, с чётками горячо молился за каждого из казнимых. Он был застрелен последним.