В пресс-службе Волынской епархии УПЦ объяснили, почему священник не отпел ребенка ромов.

Трагедия произошла в многодетной семье села Озеро Киверцовского района Волынской области, сообщает Волынь.Post.

После почти пяти лет борьбы с раком остановилось сердце девятилетней Регины Чужук. Сразу после смерти ребенка мама девочки обратилась к местному священнику с просьбой провести церковный обряд погребения, однако получила отказ. По словам женщины, причиной этого стало то, что девочку крестили в церкви Киевского патриархата.

Родные умершей отказа священнослужителя не понимают, однако и осуждать не берутся.

Зато в комментарии изданию в УПЦ объяснили, что все делали правильно, потому как отпеть представителя другой конфессии не имеют права.

«Все это потому, что УПЦ и УПЦ КП - разные конфессии. Так же и в других конфессиях. В Римско-католической церкви не отпевают представителей, например, Христиан Веры Евангельской, а в Украинской греко-католической церкви не отпевают представителей церкви Свидетелей Иеговы. Несмотря на то, как эти ситуации всегда подаются информационно, эта практика является абсолютно нормальной для людей, которые являются верующими той или иной конфессии. Вообще это является нормой, когда человека отпевают там, где его крестили», – рассказал глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

По словам родных, отпеть девочку согласился священник из соседнего села – именно там находится ближайшая церковь Киевского патриархата.