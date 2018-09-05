Вышла в свет книга о возрождении канонизации святых в Русской Православной Церкви

Вышла в свет книга члена Синодальной комиссии Московского Патриархата по канонизации святых архимандрита Дамаскина (Орловского) «Слава и трагедия русской агиографии», посвященная возрождению практики причисления к лику святых в Русской Православной Церкви.

В монографии отца Дамаскина на основе обширной базы источников рассматриваются вопросы порядка и критериев канонизации в Русской Православной Церкви, сообщает сайт журнала "Фома".

Также в книге затронуты вопросы прославления новомучеников и исповедников Церкви Русской, канонизации местночтимых святых в конце XIX — начале XX веков.

Кроме того, освещается деятельность Синодальной и некоторых епархиальных комиссий по канонизации святых.

Издание рекомендовано широкому кругу читателей, интересующихся историей России и Русской Православной Церкви.

Книга издана Региональным общественным фондом «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви».