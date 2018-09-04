Одесская епархия УПЦ отправила гуманитарную помощь первоклассникам Донецкой области
23:43, 04 сентября 2018Православие
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Гуманитарную помощь школьникам вручили украинские военнослужащие / eparhiya.od.ua
Сотрудники социального отдела Одесской епархии отправили гуманитарную помощь первоклассникам общеобразовательной школы села Лысовка Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщается на официальном сайте епархии. В учебное заведение были доставлены школьные рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями, которые вручили первоклассникам.
Помощь была отправлена 3 сентября по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела от лица Одесской епархии к торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года.
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