Одесская епархия УПЦ отправила гуманитарную помощь первоклассникам Донецкой области

Сотрудники социального отдела Одесской епархии отправили гуманитарную помощь первоклассникам общеобразовательной школы села Лысовка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщается на официальном сайте епархии. В учебное заведение были доставлены школьные рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями, которые вручили первоклассникам.

Помощь была отправлена 3 сентября по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела от лица Одесской епархии к торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года.