Почти 30 тысяч верующих поклонились деснице Спиридона Тримифунтского в Красноярске

Ковчег с десницей святого Спиридона Тримифунтского из Греции, с острова Корфу, впервые посещает 12 городов России.

За три дня пребывания десницы (правой руки) святителя Спиридона Тримифунтского в Красноярске ей поклонились почти 30 тысяч верующих, сообщает сайт журнала "Фома".

— В период пребывания святыни на Красноярской земле, в общей сложности к ней молитвенно приложились 29 300 верующих, — сказал ключарь Покровского собора иеромонах Игнатий (Голинченко).

Отмечается, что к святыне за эти дни приложились не только жители Красноярска, но и паломники из разных городов и поселений края, а также из Хакасии и Иркутской области.

Красноярский край стал самой восточной точкой, куда ковчег с десницей святителя доставили в рамках его первого принесения по 12 городам России.

После 16.00 4 сентября святыня отбыла в следующую точку своего маршрута — город Кемерово, где она будет находиться с 5 по 6 сентября в Знаменском кафедральном соборе.

Расписание пребывания мощей в России, а также другую полезную информацию можно посмотреть на специальном сайте.